Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Слуцкий район
  5. Исернский сельский Совет
  6. Дома

Купить дом в Исернский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Великая Слива, Беларусь
Дом
Великая Слива, Беларусь
70 м²
€ 8,656
Продажа жилого дома в д. Великая Слива, в 12 км от Слуцка, со всей инфраструктурой: 3 магази…

Параметры недвижимости в Исернский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти