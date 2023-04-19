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Купить квартиру в Исернский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Исернский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Исернский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 60 м² 1/1 Этаж
€ 14,578
Уютная 2-х комнатная квартира в СТ Калий! Адрес: д. Малый Быков, ул. ст. Калий-3 ❤️ Комфортн…

Параметры недвижимости в Исернский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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