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Купить дом в Индурский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Луцковляны, Беларусь
Дом
Луцковляны, Беларусь
197 м²
€ 20,956
Продается незавершённое капитальное строение (жилой дом) в аг. Луцковляны по ул. Строителей.…

Параметры недвижимости в Индурский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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