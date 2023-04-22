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Квартиры в Ильянский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Илья, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Илья, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 1/1 Этаж
€ 25,143
❤️ Комфортная квартира с грамотно продуманной планировкой и ремонтом позволит заселиться в п…
Квартира 4 комнаты в Партизанский, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Партизанский, Беларусь
4 Количество комнат 78 м² 1/5 Этаж
€ 19,826
 Большая просторная квартира со всеми удобствами! Дом кирпичный. Первый высокий этаж. Ч…

Параметры недвижимости в Ильянский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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