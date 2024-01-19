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Жильё в Иканский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ганцевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ганцевичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 2/2
   Срочно!     2-комнатная квартира под ремонт! Деревня с отличной инфраструктурой для дере…
€9,743
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Параметры недвижимости в Иканский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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