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Купить дом в Игрушковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Узнацк, Беларусь
Дом
Узнацк, Беларусь
182 м²
€ 41,191
Возможен обмен на квартиру в Минске! Продажа живописной усадьбы с домом 2013 года постройки,…

Параметры недвижимости в Игрушковский сельский Совет, Беларусь

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с бассейном
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