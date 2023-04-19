Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Крупский район
  5. Игрушковский сельский Совет

Купить недвижимость в Игрушковский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Узнацк, Беларусь
Дом
Узнацк, Беларусь
182 м²
€ 41,191
Возможен обмен на квартиру в Минске! Продажа живописной усадьбы с домом 2013 года постройки,…
Квартира 3 комнатыв Каменка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменка, Беларусь
3 Количество комнат 77 м² 2/2 Этаж
€ 10,984
Отличная возможность приобрести з-х комнатную квартиру удобной планировки  вблизи город…
Квартира 3 комнатыв Узнацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Узнацк, Беларусь
3 Количество комнат 182 м² 1/2 Этаж
€ 41,191
Продажа живописной усадьбы с домом 2013 года постройки, баней, зоной отдыха, хозяйственным б…

Параметры недвижимости в Игрушковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти