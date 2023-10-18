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Дома в Гвозницкий сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Гвозницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Гвозницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1968 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 77,3 кв.м, общ.- 66,6 кв.м, жил.- …
€39,630
Дом в Гвозницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Гвозницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 54,7 кв.м, общ.- 27,7 кв.м, жил.- 16,0 кв.м,…
€2,365

Параметры недвижимости в Гвозницкий сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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