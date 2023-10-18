Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Гвозницкий сельский Совет
  5. Кондоминиумы

Кондо в Гвозницкий сельский Совет, Беларусь

Кондо В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом с гаражом, с садом, с баней в Глубокое, Беларусь
Дом с гаражом, с садом, с баней
Глубокое, Беларусь
Площадь 142 м²
Продается большой комфортабельный дом 1994 года постройки. г. Глубокое по ул. Молодежная. Пл…
€75,666
Дом с мебелью, с гаражом, с садом в Слоним, Беларусь
Дом с мебелью, с гаражом, с садом
Слоним, Беларусь
Площадь 74 м²
Продается деревянный ухоженный дом 1964 года постройки в зелёном районе города. В доме 4 ком…
€20,808
Квартира 1 комната со стеклопакетами, новое здание, с металлическая дверь в Минский район, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, новое здание, с металлическая дверь
Минский район, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/5
Доступное жильё в качественном доме. Развитая инфраструктура. Рядом лес - грибы, ягоды, зайч…
€25,488
Квартира 2 комнаты новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 7/25
Дом «Осло» расположен в квартале «Северная Европа». 1 секция, 25 этажей. Скандинавские стран…
€44,801
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/5
€43,508
Квартира 2 комнаты с домофоном в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Московская, 2007 г.п., 5 / 5 блок, 60,1 / 58,1 / 31,0 / …
€42,562
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Этаж 10/12
ЖК «ПРЕСТИЖ» - жилой комплекс класса комфорт. Просторная светлая квартира с отличной планиро…
€127,686
Квартира 2 комнаты с домофоном, новое здание в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном, новое здание
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 10/17
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Морозова, 2015 г.п., 10 / 17 ж/б каркас+блок, 68,9 / 64,…
€67,816
Квартира 2 комнаты с домофоном в Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном
Жабинка, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
2-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Советская, 1986 г.п., 1 / 4 кирпич, 49,6 / 49,1 / 28,6…
€34,995
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 73 м²
Этаж 2/25
%%% СКИДКА ДО 130 ев с кв.м.! %%%! Узнайте свою персональную скидку!!! Специальные условия н…
€68,667
Дом с садом в Городьковский сельский Совет, Беларусь
Дом с садом
Городьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Деревня Лоск распложена в 80 км от МКАД по Раковскому направлению. Через Лоск проходит автом…
€3,310
Квартира в Брест, Беларусь
Квартира
Брест, Беларусь
Площадь 189 м²
Часть жилого дома (1/2 доли) в г.Бресте. Тех. хар-ка продаваемой части дома: 8 комнат, общ.С…
€70,937

Параметры недвижимости в Гвозницкий сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти