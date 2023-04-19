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Купить дом в Грозовский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Грозовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Грозовский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 10,843
Продаётся уютный и комфортный дом в д Загоровщина в 15 км от г. Слуцк в Слуцком направл…
Домв Грозовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Грозовский сельский Совет, Беларусь
€ 11,754
Продажа дома по адресу Минская область, Копыльский район, Грозовский с/с, д. Загоровщина (Сл…

Параметры недвижимости в Грозовский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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