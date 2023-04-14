Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Гродно
  5. Таунхаусы

Продажа таунхаусов в Беларуси

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 1/1 Этаж
€ 51,558
Продаётся 2ком квартира, в трёхквартирном частном доме, пер.Мелиоративный, д.44. Экологическ…
Квартира 4 комнатыв Гатово, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гатово, Беларусь
4 Количество комнат 74 м² 2/9 Этаж
€ 53,103
Продажа 4-х комнатной квартиры аг. Гатово, ул. Металлургическая д.22 Общая площадь квартиры&…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
145 м²
€ 151,854
Коттедж  в ближайшем пригороде на берегу Дубровского водохранилища. Очень тихое, живопи…
Коттеджв Колядичи, Беларусь
Коттедж
Колядичи, Беларусь
130 м²
Цена по запросу
Продается отличный дом в населенном пункте Колядичи 1км от Минска. Коммуникации (канализация…
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
125 м²
€ 60,833
Местоположение и инфраструктура: г. Гродно, ул. Пушкова. Мк-рн Зарица-1. Тихое место, рядом …
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 59 м² 3/16 Этаж
€ 56,944
Б  е  с  п л  а т н  о  е     сопровожд…
Квартира 2 комнатыв Урицкое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 1/5 Этаж
€ 31,371
Квартира 2 комнатыв Вязань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вязань, Беларусь
2 Количество комнат 65 м² 2/10 Этаж
€ 46,693
Квартира 1 комнатав Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 6/9 Этаж
€ 40,919
Продажа 1комнатной квартиры рядом со станцией метро Спортивная ул. П. Глебки, 80 Площадь 34,…
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 71 м² 3/25 Этаж
€ 64,924
%%% СКИДКА ДО 130 ев с кв.м.! %%%! Узнайте свою персональную скидку!!! Специальные…
Квартира 2 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 3/9 Этаж
€ 32,735
Новый объект на рынке недвижимости.  Продаётся 2-х комнатная квартира по улице Н-Неман …
Квартира 2 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 3/25 Этаж
€ 50,318
Работаем напрямую от застройщика по партнерской программе (без комиссий)!!! Выгодное предлож…

Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти