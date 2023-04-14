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Купить недвижимость с бассейном в Гродно, Беларусь

1 объект найдено
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
284 м²
Цена по запросу
Этот удивительный дом, расположенный в одном из лучших районов города, не оставит равнодушны…

Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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