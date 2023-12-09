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Продажа квартир-студий в Беларуси

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1 объект найдено
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Гродно, Беларусь
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 11/11
Однокомнатная квартира в обжитой новостройке, с прекрасным обзором с 11 этажа нарядной высот…
€53,836
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Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь

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