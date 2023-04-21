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Беларусь
Гродненская область
Жильё с бассейном в Гродненской области, Беларусь
Лида
103
Слоним
71
Волковыск
46
Подлабенский сельский Совет
24
Коптёвский сельский Совет
23
Сморгонь
20
Вертелишковский сельский Совет
15
Обуховский сельский Совет
10
Озёрский сельский Совет
10
Скидель
10
Щучин
8
Гожский сельский Совет
7
Лунненский сельский Совет
7
Гончарский сельский Совет
6
Дубровенский сельский Совет
6
Скидельский сельский Совет
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Мосты
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Мирский сельский Совет
4
Кореличи
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Сопоцкинский сельский Совет
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Дом
Гродно, Беларусь
244 м²
€ 173,231
В продаже двухэтажный дом 243,8 м2 готовый к проживанию в районе, Девятовки. Стильный соврем…
Дом
Одельский сельский Совет, Беларусь
124 м²
€ 59,263
Дача в окружении соснового ягодно-грибного леса. Тихое, экологически чистое место с красивой…
Коттедж
Мирский сельский Совет, Беларусь
€ 200,583
Продажа агроэкоусадьбы «Мiрскiя крынiцы». Благоустроенная база отдыха &nbs…
Квартира
Скидель, Беларусь
161 м²
€ 109,409
Продается половина двухэтажного блокированного дома с подвалом со своим участком в городе Ск…
Дом
Коробчицы, Беларусь
250 м²
€ 181,437
Уютный дом с террасой в живописном месте. Год постройки 2004. Общая площад…
Дом
Озёры, Беларусь
234 м²
€ 200,583
Продается 8-комнатный жилой дом с инженерными коммуникациями на берегу озера, хутор, расстоя…
Дом
Субочский сельский Совет, Беларусь
131 м²
€ 44,675
Красивый дом в тихом ,спокойном месте. Асфальтированная подъезд к дому. Рядом город. В доме …
Дом
Гродно, Беларусь
284 м²
Цена по запросу
Этот удивительный дом, расположенный в одном из лучших районов города, не оставит равнодушны…
Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь
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