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Жильё с бассейном в Гродненской области, Беларусь

Лида
103
Слоним
71
Волковыск
46
Подлабенский сельский Совет
24
Коптёвский сельский Совет
23
Сморгонь
20
Вертелишковский сельский Совет
15
Обуховский сельский Совет
10
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8 объектов найдено
Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
244 м²
€ 173,231
В продаже двухэтажный дом 243,8 м2 готовый к проживанию в районе, Девятовки. Стильный соврем…
Дом в Одельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Одельский сельский Совет, Беларусь
124 м²
€ 59,263
Дача в окружении соснового ягодно-грибного леса. Тихое, экологически чистое место с красивой…
Коттедж в Мирский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мирский сельский Совет, Беларусь
€ 200,583
Продажа агроэкоусадьбы  «Мiрскiя крынiцы». Благоустроенная база отдыха &nbs…
Квартира в Скидель, Беларусь
Квартира
Скидель, Беларусь
161 м²
€ 109,409
Продается половина двухэтажного блокированного дома с подвалом со своим участком в городе Ск…
Дом в Коробчицы, Беларусь
Дом
Коробчицы, Беларусь
250 м²
€ 181,437
Уютный  дом с  террасой в живописном месте. Год постройки 2004.  Общая площад…
Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
234 м²
€ 200,583
Продается 8-комнатный жилой дом с инженерными коммуникациями на берегу озера, хутор, расстоя…
Дом в Субочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Субочский сельский Совет, Беларусь
131 м²
€ 44,675
Красивый дом в тихом ,спокойном месте. Асфальтированная подъезд к дому. Рядом город. В доме …
Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
284 м²
Цена по запросу
Этот удивительный дом, расположенный в одном из лучших районов города, не оставит равнодушны…

Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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