Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Пентхаусы

Пентхаусы с бассейном в Гродненской области, Беларусь

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 7/9
Цена по запросу
Продается трехкомнатная квартира на ул.Чичурина,12. в городе Минске. Фрунзенский район. Пан…
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 9/25
€ 39,887
Продажа 2-х комнатной квартиры, г. Минск, ул. Брилевская, дом 37, метро Аэродромная (2023), …
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
€ 4,917
Коробка садового домика в Брестском р-не. 1995 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 41,0 кв.м, о…
Квартира 3 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
€ 56,453
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Буденного, до 1917 г.п., 1 / 2 кирпич, 62,1 / 62,1 / 41,…
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 73 м²
€ 25,495
Продается одноэтажный дом в микрорайоне Молодежный. В доме 4 комнаты и кухня. Отопление газо…
Дом в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 214 м²
€ 163,895
Продается дом в живописном месте: рядом лес и водоем. На участке березовая аллея, высокая ли…
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 20/22
€ 100,158
Квартира 2 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/9
€ 34,600
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Волгоградская, 1987 г.п., 1 / 9 панель, 57,6 / 55,9 / 29…
Квартира 3 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лесной, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/9
€ 63,646
Продается трехкомнатная квартира п.Лесной, д.19 Общая площадь по СНБ 65,0 кв.м., жилая 43,2 …
Дом в Бровки, Беларусь
Дом
Бровки, Беларусь
Площадь 178 м²
€ 104,711
Больше фото,видео по запросу. Дом с земельным участком в частной собственности 0,25 га распо…
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 6/25
€ 115,546
Продаётся трёхкомнатная квартира со стильным ремонтом! Адрес: Минск, ул. Макаёнка, д. 12Б ⭕️…
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 14/15
€ 109,264
Продажа 2-комнатной квартиры в ЖК Minsk World ✅Квартира находится в квартале чемпионов в дом…

Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти