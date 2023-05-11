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Дома с бассейном в Гродненской области, Беларусь

Гродно
73
Лида
37
Подлабенский сельский Совет
26
Коптёвский сельский Совет
22
Слоним
20
Волковыск
18
Вертелишковский сельский Совет
12
Обуховский сельский Совет
10
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7 объектов найдено
Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 183 м²
€ 100,158
Продажа 2-этажного дома в Южном. Все удобства. В доме баня с бассейном. В шаговой доступност…
Дом в Одельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Одельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
€ 59,184
Дача в окружении соснового ягодно-грибного леса. Тихое, экологически чистое место с красивой…
Коттедж в Мирский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мирский сельский Совет, Беларусь
€ 200,317
Продажа агроэкоусадьбы  «Мiрскiя крынiцы». Благоустроенная база отдыха &nbs…
Дом в Коробчицы, Беларусь
Дом
Коробчицы, Беларусь
Площадь 250 м²
€ 181,195
Уютный  дом с  террасой в живописном месте. Год постройки 2004.  Общая площад…
Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
Площадь 234 м²
€ 200,317
Продается 8-комнатный жилой дом с инженерными коммуникациями на берегу озера, хутор, расстоя…
Дом в Субочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Субочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 131 м²
€ 44,616
Красивый дом в тихом ,спокойном месте. Асфальтированная подъезд к дому. Рядом город. В доме …
Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 284 м²
Цена по запросу
Этот удивительный дом, расположенный в одном из лучших районов города, не оставит равнодушны…

Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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