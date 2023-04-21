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Коттеджи с бассейном в Гродненской области, Беларусь

Дятлово
2
Лида
2
Вишневский сельский Совет
1
Гродно
1
Жупранский сельский Совет
1
Мирский сельский Совет
1
Островец
1
Сморгонь
1
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1 объект найдено
Коттедж в Мирский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мирский сельский Совет, Беларусь
€ 200,583
Продажа агроэкоусадьбы  «Мiрскiя крынiцы». Благоустроенная база отдыха &nbs…

Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь

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