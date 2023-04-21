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Квартиры с бассейном в Гродненской области, Беларусь

Сморгонь
16
Щучин
7
Жуковщинский сельский Совет
3
Берёзовка
2
Вертелишковский сельский Совет
2
Дятлово
2
Мосты
2
Новогрудок
2
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1 объект найдено
Квартира в Скидель, Беларусь
Квартира
Скидель, Беларусь
161 м²
€ 109,409
Продается половина двухэтажного блокированного дома с подвалом со своим участком в городе Ск…

Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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