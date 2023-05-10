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Дома с бассейном в Гродненском районе, Беларусь

Подлабенский сельский Совет
26
Коптёвский сельский Совет
22
Вертелишковский сельский Совет
13
Обуховский сельский Совет
11
Озёрский сельский Совет
10
Квасовский сельский Совет
9
Скидель
8
Гожский сельский Совет
7
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3 объекта найдено
Дом в Одельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Одельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
€ 59,281
Дом в Коробчицы, Беларусь
Дом
Коробчицы, Беларусь
Площадь 250 м²
€ 181,492
Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
Площадь 234 м²
€ 200,644

Параметры недвижимости в Гродненском районе, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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