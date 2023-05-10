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Квартиры с бассейном в Гродненском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Скидель, Беларусь
Квартира
Скидель, Беларусь
Площадь 161 м²
€ 109,442

Параметры недвижимости в Гродненском районе, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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