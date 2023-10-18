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Квартиры в Гресский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами в Греск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами
Греск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Продаётся 2-комнатная квартира в аг. Греск.  Квартира расположена на 2 этаже 2-этажного кирп…
€18,916

Параметры недвижимости в Гресский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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