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Жильё в Гравжишковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Гравжишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гравжишковский сельский Совет, Беларусь
603 м²
€ 13,552
Продается жилой дом (здание бывшей школы) в д. Большие Войшнаришки. Брестская обл., Ошмянски…

Параметры недвижимости в Гравжишковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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