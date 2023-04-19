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Купить дом в Гродзянский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Каменичи, Беларусь
Дом
Каменичи, Беларусь
44 м²
€ 6,287
Если Вы устали от городской суеты, шума и хотите насладиться природой, чистейшим воздухом, т…
Домв Гродзянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гродзянский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 10,023
Хорошее расположение дома. Участок площадью 25 соток (огорожен по периметру). Дом - деревянн…
Домв Гродзянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гродзянский сельский Совет, Беларусь
166 м²
€ 27,335
Хорошее расположение дома. Участок площадью 25 соток (огорожен по периметру). Дом - кирпич. …

Параметры недвижимости в Гродзянский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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