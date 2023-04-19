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Купить дом в Грабовский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Грабовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Грабовский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 2,929
Продается дачный домик в СТ "Радуга", Грабовский с/совет, Черниговское направление…
Домв Грабовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Грабовский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 8,238
Ищем хозяйку для хорошей дачи! Красивая, ухоженная, есть где потрудиться, а есть где и отдох…
Домв Грабовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Грабовский сельский Совет, Беларусь
23 м²
€ 6,865
Продаётся хороший 2-ух этажный кирпичный дом с верандой и земельный участок. Участок ровный …

Параметры недвижимости в Грабовский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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