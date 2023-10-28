Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Грабовский сельский Совет
  5. Квартиры

Квартиры в Грабовский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 84 м²
Дачный домик жилого типа в Брестском р-не. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 88,1 кв.м, общ.- 84,3…
€58,655
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 14/25
Жилой комплекс «Минск Мир». Жилой дом «Аруба» в квартале Тропические острова. Квартира в рас…
€41,153
Квартира 2 комнаты в Макарово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Макарово, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, аг. Макарово, ул. Спортивная, 1971 г.п., 2 / 2 кирпич, 55,1 / 54,0 / 3…
€10,407
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 15/15
Продаётся 3-комнатная квартира со свободной планировкой в ЖК "Минск Мир", квартал "Мировые т…
€54,948
Дом с садом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом с садом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Выгодная возможность купить дачу в СТ Солнечная поляна  Адрес: СТ Солнечная поляна. ❤️Предст…
€15,042
Квартира 4 комнаты с домофоном, с лифтом в Брест, Беларусь
Квартира 4 комнаты с домофоном, с лифтом
Брест, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Этаж 8/9
4-комнатная квартира, г. Брест, ул. Московская, 1976-1977 г.п., 8 / 9 кирпич, 87,3 / 84,3 / …
€52,979
Квартира 3 комнаты с домофоном, новое здание в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном, новое здание
Брест, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Этаж 7/9
Самая выгодная на сегодня цена за квадратный метр! Трехкомнатная квартира без внутренней отд…
€61,020
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 66 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
€37,842
Дом с бассейном, с баней, с камином в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом с бассейном, с баней, с камином
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 246 м²
Продается современный комфортабельный жилой дом в д. Шубники Минского района.  Продается ком…
€444,644
Дом с гаражом, с садом, с баней в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом с гаражом, с садом, с баней
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продается отличный дачный домик с участком 5,06 соток, расположенный в с/т «Автозаводец». Ра…
€14,191
Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 100,2 кв.м, общ.- 73,4 кв.м, жил.- 4…
€72,846
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 16/16
Шикарная, светлая, просторная трехкомнатная квартира расположеная на 16-ом этаже 16-этажного…
€84,861

Параметры недвижимости в Грабовский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти