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Квартиры в Гожский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Гожа, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гожа, Беларусь
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Продается уютная 4-комнатная квартира в агрогородке Гожа. Расположена на первом этаже двухэт…
€40,805

Параметры недвижимости в Гожский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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