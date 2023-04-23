Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Лепельский район
  5. Горский сельский Совет
  6. Квартиры

Квартиры в Горский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Горский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Горский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 2/5 Этаж
€ 13,518
Продается хорошая и чистая двухкомнатная квартира, расположенная на 2-ом этаже 5-этажного па…

Параметры недвижимости в Горский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти