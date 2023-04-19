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Купить дом в Горки, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Горки, Беларусь
Дом
Горки, Беларусь
82 м²
€ 17,312
Продается полдома по улице Антона Чехова. На участке в 8.7 соток располагается полдома на 80…
Домв Горки, Беларусь
Дом
Горки, Беларусь
67 м²
€ 20,956
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