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Коттеджи в Горки, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Горки, Беларусь
Коттедж 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Горки, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 258 м²
Количество этажей 2
Продается просторный коттедж с участком 30 соток в тихом, удобном и живописном районе. Котте…
€102,153
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