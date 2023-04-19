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Купить дом в Горецкий район, Беларусь

Горки
2
Паршинский сельский Совет
1
3 объекта найдено
Домв Паршинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Паршинский сельский Совет, Беларусь
67 м²
€ 2,288
Э дом в Горецком р-не.д.Задорожье(3км от Горок).Дом под реконструкцию.Удобное месторасположе…
Домв Горки, Беларусь
Дом
Горки, Беларусь
82 м²
€ 17,392
Продается полдома по улице Антона Чехова. На участке в 8.7 соток располагается полдома на 80…
Домв Горки, Беларусь
Дом
Горки, Беларусь
67 м²
€ 21,053

Параметры недвижимости в Горецкий район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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