Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гомельская область
  4. Гомель
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Гомель, Беларусь

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в Гомель, Беларусь
Таунхаус
Гомель, Беларусь
91 м²
€ 86,615
Продается просторная квартира в новом жилом комплексе состоящим из 3 таунхаусов. Комплекс на…

Параметры недвижимости в Гомель, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти