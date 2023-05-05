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Дома с бассейном в Гомель, Беларусь

2 объекта найдено
Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
Площадь 274 м²
Цена по запросу
Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 333 м²
€ 258,549

Параметры недвижимости в Гомель, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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