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Купить коттедж с бассейном в Гомель, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттеджв Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
274 м²
Цена по запросу
Настоящий дворец с роскошной начинкой! Фундаментальное  строение 351.8 м2  2004 го…

Параметры недвижимости в Гомель, Беларусь

недорогая
элитное
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