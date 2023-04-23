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Жильё с бассейном в Гомельской области, Беларусь

Бобовичский сельский Совет
6
Ерёминский сельский Совет
5
Улуковский сельский Совет
5
Жмуровский сельский Совет
4
Ветка
3
Грабовский сельский Совет
3
Жлобин
3
Озерщинский сельский Совет
3
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1 объект найдено
Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
274 м²
Цена по запросу
Настоящий дворец с роскошной начинкой! Фундаментальное  строение 351.8 м2  2004 го…

Параметры недвижимости в Гомельской области, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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