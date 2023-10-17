Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Гомельская область
  5. Студии

Продажа квартир-студий в Беларуси

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 6/10
%%% СКИДКА ДО 130 ев с кв.м.! %%% * Скидка 3-5% до конца лета 2021! * * Скидки суммируются! …
€60,164
Квартира 2 комнаты с домофоном в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/9
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Вишневая, 1992 г.п., 1 / 9 панель, 55,5 / 53,6 / 29,6 / …
€46,899
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Этаж 9/10
Продам или обменяю однокомнатную квартиру в Малиновке. Адрес: Минск, ул. Космонавтов, д. 3/3…
€59,690
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 2/25
Продаются квартиры в доме «Банкок» Квартиры в доме – свободной планировки, площадь варьирует…
€43,080
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь в Слуцк, Беларусь
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Слуцк, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 59 м²
Этаж 4/5
4-комнатная квартира в тихом районе Слуцка! Адрес: Слуцк, ул. Социалистическая, д. 138 ❤️ Пр…
€26,055
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города в Логойск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города
Логойск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 3/4
Продается просторная квартира в живописном месте, в г. Логойске, на ул. Крылова, 1. Минская …
€49,742
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Жодино, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Этаж 8/9
Трёхкомнатная квартира готовая к проживанию! Адрес: г. Жодино, ул. Сухогрядская, д. 10. ❤️ К…
€70,965
Дом с гаражом в Слоним, Беларусь
Дом с гаражом
Слоним, Беларусь
Площадь 334 м²
Продается 2-х этажный дом общей площадью 334,2 кв.м. и жилой 153,1кв.м по улице Новаторов. Д…
€42,636
Квартира 3 комнаты с домофоном, в центре города в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 7/18
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Гоголя, 2016 г.п., 7 / 18 монолит, 80,7 / 78,0 / 36,7 / …
€109,432
Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Этаж 2/3
Двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом Адрес: г. Борисов, ул. Труда, д. 12 ❤️Квартира гот…
€25,108
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 8/11
Продаётся уютная 2-комнатная квартира в шаговой доступности от ст. м. «Каменная горка». Из э…
€93,799
Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 11/1
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Гомельской области, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти