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Коттеджи с бассейном в Гомельской области, Беларусь

Гомель
5
Калинковичи
1
Мозырь
1
Поколюбичский сельский Совет
1
Речица
1
Чёнковский сельский Совет
1
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
274 м²
Цена по запросу
Настоящий дворец с роскошной начинкой! Фундаментальное  строение 351.8 м2  2004 го…

Параметры недвижимости в Гомельской области, Беларусь

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