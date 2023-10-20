ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Бунгало
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Гомельская область
Бунгало
Бунгало в Гомельской области, Беларусь
Бунгало
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом с садом, с теплицей
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
60 м²
Дом в деревне рядом с Минском. Д. Кулики, Червенский р-н, Смиловичский с/с; дом имеет выгод…
€33,912
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
4
58 м²
3/5
4-комнатная квартира, г. Брест, ул. Московская, 1971 г.п., 3 / 5 панель, 59,0 / 58,2 / 42,8 …
€46,286
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2
29 м²
1/1
Квартира в жилом доме, 1973 г.п., г.Брест. Шлакобетонный блок / оштукатурен / жесть (листово…
€16,058
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном
Минск, Беларусь
4
119 м²
4/12
Просторная четырехкомнатная квартира в центре города. Квартира расположена в центре город…
€179,383
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
3
62 м²
10/10
%%% СКИДКА ДО 130 ев с кв.м.! %%%! Узнайте свою персональную скидку!!! Специальные условия н…
€60,078
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Мачулищи, Беларусь
2
60 м²
2/5
Продается просторная двухкомнатная квартира в строящемся ЖК Соколиный край в Мачулищах! Всег…
€45,439
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Копище, Беларусь
3
86 м²
3/9
Уютная просторная 3-х комнатная квартира в Копище по ул. Подгорная, 23Г ( Уручье). Площадь к…
€115,243
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, с садом, с баней
Вишнёвка, Беларусь
432 м²
Один из самых красивых коттеджей д.Вишневка (11 км от МКАД). Ремонт, мебель, техника. Удобн…
€302,277
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
3
118 м²
3/8
€162,002
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Минск, Беларусь
1
1
30 м²
5/9
1-комнатная квартира по адресу Бельского, 17. Квартира находится на пятом этаже девятиэтажно…
€42,413
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Боровляны, Беларусь
4
91 м²
2/10
Престижная квартира в стиле классицизм. Адрес: д. Боровляны, ул. Первомайская, д. 48/1 ❤️ Ис…
€98,240
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
3
106 м²
13/13
❤️ Просторная трехкомнатная квартира с высокими потолками вблизи парка Победы, в которой Вы …
€117,983
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Гомельской области, Беларусь
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL