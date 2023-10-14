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Дома с бассейном в Гомельский район, Беларусь

Терешковичский сельский Совет
9
Красненский сельский Совет
7
Поколюбичский сельский Совет
5
Чёнковский сельский Совет
5
Улуковский сельский Совет
4
Бобовичский сельский Совет
3
Зябровский сельский Совет
3
1 объект найдено
Дом с бассейном, с садом, с баней в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом с бассейном, с садом, с баней
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Продаётся садовый домик 2019 г.п. в СТ "Цветок -1" Гомельская область Гомельский район Ченко…
€118,906

Параметры недвижимости в Гомельский район, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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