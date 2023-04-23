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Дома в Гомельский район, Беларусь

Терешковичский сельский Совет
8
Улуковский сельский Совет
5
Бобовичский сельский Совет
4
Грабовский сельский Совет
3
Ерёминский сельский Совет
3
Поколюбичский сельский Совет
3
Чёнковский сельский Совет
3
Зябровский сельский Совет
2
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43 объекта найдено
Дом в Руднемаримоновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руднемаримоновский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 28,387
Продается жилой  дом, в экологически чистом районе д.Рудня -Маримонова. Рядом  &nb…
Дом в Улуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 21,178
Продается дачный  двухэтажный  дом с участком 6 соток  в Кленках ( с/с Улуков…
Дом в Долголесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Долголесский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 16,221
Продаётся 2-х этажная дача в кирпичном исполнении. Окна ПВХ, дверь входная металлическая.&nb…
Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 13,968
Продается незавершенное законсервированное строение в ближайшем пригороде г. Гомеля Готовый …
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 14,870
Дом за городом стоит, Часто многое таит, Но считают, что удача, У кого есть летом дача.! В п…
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 28,387
В СТ, продаётся дом с земельным участком в 6-и километрах от Кристалла. Крепкий двухэтажный …
Дом в Грабовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Грабовский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 2,884
Продается дачный домик в СТ "Радуга", Грабовский с/совет, Черниговское направление…
Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 18,024
Продается дом в пригороде Гомеля в деревне Уза. Расположен он в шаговой доступности от остан…
Дом в Тереничи, Беларусь
Дом
Тереничи, Беларусь
98 м²
€ 24,332
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Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 13,968
Продается незавершенное законсервированное строение в ближайшем пригороде г. Гомеля Готовый …
Дом в Поколюбичи, Беларусь
Дом
Поколюбичи, Беларусь
57 м²
€ 17,123
Дом с хорошим участком в агрогородке Поколюбичи (3 км от Гомеля), самый идеальный вариант за…
Дом в Улуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
175 м²
€ 67,589
Поможем выгодно продать ВАШУ недвижимость. ООО «Агентство недвижимости «КУБ&raqu…
Дом в Коренёвка, Беларусь
Дом
Коренёвка, Беларусь
70 м²
€ 8,111
Продаётся дачный дом в хорошем состоянии. Дом блочный, утеплен, установлены все новые окна П…
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 76,601
Дом в Севруки, Беларусь
Дом
Севруки, Беларусь
258 м²
€ 121,660
Продается кирпичный дом в курортной зоне (1 км от Гомеля ) в д.Севруки. Рядом р.Срж, санатор…
Коттедж в Чёнки, Беларусь
Коттедж
Чёнки, Беларусь
116 м²
€ 135,178
Продается уютный, современный коттедж на красивом участке в самом центре курортной зоны &quo…
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
173 м²
€ 22,530
Продается дача в стиле русской усадьбы в 10 км от Гомеля, д. Куты (Черниговское шоссе), СТ &…
Дом в Красное, Беларусь
Дом
Красное, Беларусь
98 м²
€ 40,553
Продажа дома в а/г Красное по ул. Ленина. Дом в хорошем состоянии, крепкий, сухой. Бревенчат…
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
113 м²
€ 40,553
Срочная продажа дома, предназначенного для круглогодичного проживания. Дом расположен на бер…
Дом в Ерёмино, Беларусь
Дом
Ерёмино, Беларусь
88 м²
€ 19,826
Дом в Рассветовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рассветовский сельский Совет, Беларусь
28 м²
€ 5,407
Продаётся земельный участок с домом в 14 километрах от Гомеля в сторону Добруша. Крепкий кир…
Дом в Прибор, Беларусь
Дом
Прибор, Беларусь
78 м²
€ 15,771
Дом в Берёзки, Беларусь
Дом
Берёзки, Беларусь
23 м²
€ 6,759
Продаётся хороший 2-ух этажный кирпичный дом с верандой и земельный участок. Участок ровный …
Дом в Приборский сельский Совет, Беларусь
Дом
Приборский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 14,419
Дача в Приборе в экологически чистом месте, звоните прямо сейчас!   Уютный кирпичн…
Дом в Урицкое, Беларусь
Дом
Урицкое, Беларусь
116 м²
€ 34,245
Продаю незавершенный строительством жилой дом выполнен из оцилиндрованного бревна 250 мм с с…
Дом в Улуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
22 м²
€ 6,308
Продажа дачного дома СТ Березки-1 на земельном участке площадью 7,4сот. Отличное расположени…
Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 40,553
Дом с хорошим участком в п. Пролетарий (2 км от Гомеля), самый идеальный вариант загородной …
Дом в Улуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
9 м²
€ 3,605
Участок в СТ «Металлург-4» (4сотки) с небольшим домиком 7м2 от Гомеля 9км. Земля…
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 18,925
Продаётся двухэтажный дачный дом из кирпича в СТ «Дорожник ДСТ-2» (направление д…
Дом в Ерёмино, Беларусь
Дом
Ерёмино, Беларусь
83 м²
€ 34,245
Просторный дом в агрогородке с развитой инфраструктурой и расположенном в черте города. Дом …

Параметры недвижимости в Гомельский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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