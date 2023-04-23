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Коттеджи в Гомельский район, Беларусь

Поколюбичский сельский Совет
1
Чёнковский сельский Совет
1
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж в Чёнки, Беларусь
Коттедж
Чёнки, Беларусь
116 м²
€ 135,178
Продается уютный, современный коттедж на красивом участке в самом центре курортной зоны &quo…
Коттедж в Поколюбичи, Беларусь
Коттедж
Поколюбичи, Беларусь
220 м²
€ 129,771
Продается просторный  двухэтажный  коттедж  в Поколюбичах  по ул. Серков…

Параметры недвижимости в Гомельский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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