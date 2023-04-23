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Квартиры в Гомельский район, Беларусь
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15 объектов найдено
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Квартира
Ерёмино, Беларусь
94 м²
€ 7,209
Квартира 2 комнаты
Пионер, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
2/2 Этаж
€ 9,913
Квартира состоит из 2х изолированных комнат пл.17 кв.м и 14.6 кв.м, выходящих на обе стороны…
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
1/5 Этаж
€ 19,826
Продаётся светлая, просторная, двухкомнатная квартира в Советском районе, мкр. Энергетиков, …
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат
71 м²
1/2 Этаж
€ 39,652
Уникальное предложение 2 в 1 на рынке недвижимости для любителей и города и дачи! Город Гоме…
Квартира 1 комната
Бобовичи, Беларусь
1 Количество комнат
27 м²
2/2 Этаж
€ 9,913
Добро пожаловать в эту уютную и светлую 1-комнатную квартиру на втором этаже двухэтажного ки…
Квартира 2 комнаты
Чёнки, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
3/5 Этаж
€ 22,530
Продаётся двухкомнатная уютная квартира в пос. Чёнки. Квартира расположена в экологиче…
Квартира 2 комнаты
Чёнки, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
5/5 Этаж
€ 22,530
Продаётся двухкомнатная уютная квартира в пос. Чёнки. Квартира расположена в экологиче…
Квартира 2 комнаты
Бобовичи, Беларусь
2 Количество комнат
56 м²
2/3 Этаж
€ 16,221
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат
71 м²
1/2 Этаж
€ 39,652
Уникальное предложение 2 в 1 на рынке недвижимости для любителей и города и дачи! В перспект…
Квартира 2 комнаты
Чёнки, Беларусь
2 Количество комнат
53 м²
1/5 Этаж
€ 25,233
Предлагается к продаже просторная 2-х комнатная квартира в живописном месте . «Чёнки&r…
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
5/9 Этаж
Цена по запросу
В доме НЕ малосемейного типа, продаётся двухкомнатная квартира с интересной планировкой, ест…
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат
54 м²
1/5 Этаж
€ 31,091
Квартира 4 комнаты
Урицкое, Беларусь
4 Количество комнат
70 м²
€ 33,344
Квартира 4 комнаты
Урицкое, Беларусь
4 Количество комнат
70 м²
6/9 Этаж
€ 33,344
Квартира 4 комнаты
Ерёмино, Беларусь
4 Количество комнат
80 м²
1/1 Этаж
€ 31,541
Продаем теплый кирпичный дом, в самом центре Еремино по улице Новой. В шаговой доступности п…
Параметры недвижимости в Гомельский район, Беларусь
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