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Квартиры в Гомельский район, Беларусь

Урицкий сельский Совет
7
Чёнковский сельский Совет
3
Бобовичский сельский Совет
2
Ерёминский сельский Совет
2
Приборский сельский Совет
1
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15 объектов найдено
Квартира в Ерёмино, Беларусь
Квартира
Ерёмино, Беларусь
94 м²
€ 7,209
Квартира 2 комнаты в Пионер, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пионер, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 2/2 Этаж
€ 9,913
Квартира состоит из 2х изолированных комнат пл.17 кв.м и 14.6 кв.м, выходящих на обе стороны…
Квартира 2 комнаты в Урицкое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 19,826
Продаётся светлая, просторная, двухкомнатная квартира в Советском районе, мкр. Энергетиков, …
Квартира 2 комнаты в Урицкое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат 71 м² 1/2 Этаж
€ 39,652
Уникальное предложение 2 в 1 на рынке недвижимости для любителей и города и дачи! Город Гоме…
Квартира 1 комната в Бобовичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Бобовичи, Беларусь
1 Количество комнат 27 м² 2/2 Этаж
€ 9,913
Добро пожаловать в эту уютную и светлую 1-комнатную квартиру на втором этаже двухэтажного ки…
Квартира 2 комнаты в Чёнки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чёнки, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 22,530
Продаётся двухкомнатная уютная квартира в  пос. Чёнки. Квартира расположена в экологиче…
Квартира 2 комнаты в Чёнки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чёнки, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 22,530
Продаётся двухкомнатная уютная квартира в  пос. Чёнки. Квартира расположена в экологиче…
Квартира 2 комнаты в Бобовичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Бобовичи, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 16,221
Квартира 2 комнаты в Урицкое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат 71 м² 1/2 Этаж
€ 39,652
Уникальное предложение 2 в 1 на рынке недвижимости для любителей и города и дачи! В перспект…
Квартира 2 комнаты в Чёнки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чёнки, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 1/5 Этаж
€ 25,233
Предлагается к продаже просторная 2-х комнатная квартира в живописном месте . «Чёнки&r…
Квартира 2 комнаты в Урицкое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 5/9 Этаж
Цена по запросу
В доме НЕ малосемейного типа, продаётся двухкомнатная квартира с интересной планировкой, ест…
Квартира 2 комнаты в Урицкое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 1/5 Этаж
€ 31,091
Квартира 4 комнаты в Урицкое, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Урицкое, Беларусь
4 Количество комнат 70 м²
€ 33,344
Квартира 4 комнаты в Урицкое, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Урицкое, Беларусь
4 Количество комнат 70 м² 6/9 Этаж
€ 33,344
Квартира 4 комнаты в Ерёмино, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ерёмино, Беларусь
4 Количество комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 31,541
Продаем теплый кирпичный дом, в самом центре Еремино по улице Новой. В шаговой доступности п…

Параметры недвижимости в Гомельский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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