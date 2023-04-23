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Жильё в Гомельский район, Беларусь
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Бобовичский сельский Совет
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Чёнковский сельский Совет
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58 объектов найдено
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Дом
Руднемаримоновский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 28,387
Продается жилой дом, в экологически чистом районе д.Рудня -Маримонова. Рядом &nb…
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 21,178
Продается дачный двухэтажный дом с участком 6 соток в Кленках ( с/с Улуков…
Квартира
Ерёмино, Беларусь
94 м²
€ 7,209
Квартира 2 комнаты
Пионер, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
2/2 Этаж
€ 9,913
Квартира состоит из 2х изолированных комнат пл.17 кв.м и 14.6 кв.м, выходящих на обе стороны…
Дом
Долголесский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 16,221
Продаётся 2-х этажная дача в кирпичном исполнении. Окна ПВХ, дверь входная металлическая.&nb…
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
1/5 Этаж
€ 19,826
Продаётся светлая, просторная, двухкомнатная квартира в Советском районе, мкр. Энергетиков, …
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 13,968
Продается незавершенное законсервированное строение в ближайшем пригороде г. Гомеля Готовый …
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 14,870
Дом за городом стоит, Часто многое таит, Но считают, что удача, У кого есть летом дача.! В п…
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат
71 м²
1/2 Этаж
€ 39,652
Уникальное предложение 2 в 1 на рынке недвижимости для любителей и города и дачи! Город Гоме…
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 28,387
В СТ, продаётся дом с земельным участком в 6-и километрах от Кристалла. Крепкий двухэтажный …
Квартира 1 комната
Бобовичи, Беларусь
1 Количество комнат
27 м²
2/2 Этаж
€ 9,913
Добро пожаловать в эту уютную и светлую 1-комнатную квартиру на втором этаже двухэтажного ки…
Квартира 2 комнаты
Чёнки, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
3/5 Этаж
€ 22,530
Продаётся двухкомнатная уютная квартира в пос. Чёнки. Квартира расположена в экологиче…
Квартира 2 комнаты
Чёнки, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
5/5 Этаж
€ 22,530
Продаётся двухкомнатная уютная квартира в пос. Чёнки. Квартира расположена в экологиче…
Дом
Грабовский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 2,884
Продается дачный домик в СТ "Радуга", Грабовский с/совет, Черниговское направление…
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 18,024
Продается дом в пригороде Гомеля в деревне Уза. Расположен он в шаговой доступности от остан…
Дом
Тереничи, Беларусь
98 м²
€ 24,332
Гарантия безопасности сделки и полное юридическое сопровождение! Еще не продали или хотите о…
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 13,968
Продается незавершенное законсервированное строение в ближайшем пригороде г. Гомеля Готовый …
Дом
Поколюбичи, Беларусь
57 м²
€ 17,123
Дом с хорошим участком в агрогородке Поколюбичи (3 км от Гомеля), самый идеальный вариант за…
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
175 м²
€ 67,589
Поможем выгодно продать ВАШУ недвижимость. ООО «Агентство недвижимости «КУБ&raqu…
Дом
Коренёвка, Беларусь
70 м²
€ 8,111
Продаётся дачный дом в хорошем состоянии. Дом блочный, утеплен, установлены все новые окна П…
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 76,601
Дом
Севруки, Беларусь
258 м²
€ 121,660
Продается кирпичный дом в курортной зоне (1 км от Гомеля ) в д.Севруки. Рядом р.Срж, санатор…
Коттедж
Чёнки, Беларусь
116 м²
€ 135,178
Продается уютный, современный коттедж на красивом участке в самом центре курортной зоны &quo…
Квартира 2 комнаты
Бобовичи, Беларусь
2 Количество комнат
56 м²
2/3 Этаж
€ 16,221
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
173 м²
€ 22,530
Продается дача в стиле русской усадьбы в 10 км от Гомеля, д. Куты (Черниговское шоссе), СТ &…
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат
71 м²
1/2 Этаж
€ 39,652
Уникальное предложение 2 в 1 на рынке недвижимости для любителей и города и дачи! В перспект…
Дом
Красное, Беларусь
98 м²
€ 40,553
Продажа дома в а/г Красное по ул. Ленина. Дом в хорошем состоянии, крепкий, сухой. Бревенчат…
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
113 м²
€ 40,553
Срочная продажа дома, предназначенного для круглогодичного проживания. Дом расположен на бер…
Дом
Ерёмино, Беларусь
88 м²
€ 19,826
Квартира 2 комнаты
Чёнки, Беларусь
2 Количество комнат
53 м²
1/5 Этаж
€ 25,233
Предлагается к продаже просторная 2-х комнатная квартира в живописном месте . «Чёнки&r…
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Параметры недвижимости в Гомельский район, Беларусь
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