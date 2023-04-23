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Жильё в Гомельский район, Беларусь

Урицкий сельский Совет
9
Терешковичский сельский Совет
8
Бобовичский сельский Совет
6
Чёнковский сельский Совет
6
Ерёминский сельский Совет
5
Улуковский сельский Совет
5
Грабовский сельский Совет
3
Поколюбичский сельский Совет
3
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58 объектов найдено
Дом в Руднемаримоновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руднемаримоновский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 28,387
Продается жилой  дом, в экологически чистом районе д.Рудня -Маримонова. Рядом  &nb…
Дом в Улуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 21,178
Продается дачный  двухэтажный  дом с участком 6 соток  в Кленках ( с/с Улуков…
Квартира в Ерёмино, Беларусь
Квартира
Ерёмино, Беларусь
94 м²
€ 7,209
Квартира 2 комнаты в Пионер, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пионер, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 2/2 Этаж
€ 9,913
Квартира состоит из 2х изолированных комнат пл.17 кв.м и 14.6 кв.м, выходящих на обе стороны…
Дом в Долголесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Долголесский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 16,221
Продаётся 2-х этажная дача в кирпичном исполнении. Окна ПВХ, дверь входная металлическая.&nb…
Квартира 2 комнаты в Урицкое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 19,826
Продаётся светлая, просторная, двухкомнатная квартира в Советском районе, мкр. Энергетиков, …
Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 13,968
Продается незавершенное законсервированное строение в ближайшем пригороде г. Гомеля Готовый …
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 14,870
Дом за городом стоит, Часто многое таит, Но считают, что удача, У кого есть летом дача.! В п…
Квартира 2 комнаты в Урицкое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат 71 м² 1/2 Этаж
€ 39,652
Уникальное предложение 2 в 1 на рынке недвижимости для любителей и города и дачи! Город Гоме…
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 28,387
В СТ, продаётся дом с земельным участком в 6-и километрах от Кристалла. Крепкий двухэтажный …
Квартира 1 комната в Бобовичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Бобовичи, Беларусь
1 Количество комнат 27 м² 2/2 Этаж
€ 9,913
Добро пожаловать в эту уютную и светлую 1-комнатную квартиру на втором этаже двухэтажного ки…
Квартира 2 комнаты в Чёнки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чёнки, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 22,530
Продаётся двухкомнатная уютная квартира в  пос. Чёнки. Квартира расположена в экологиче…
Квартира 2 комнаты в Чёнки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чёнки, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 22,530
Продаётся двухкомнатная уютная квартира в  пос. Чёнки. Квартира расположена в экологиче…
Дом в Грабовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Грабовский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 2,884
Продается дачный домик в СТ "Радуга", Грабовский с/совет, Черниговское направление…
Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 18,024
Продается дом в пригороде Гомеля в деревне Уза. Расположен он в шаговой доступности от остан…
Дом в Тереничи, Беларусь
Дом
Тереничи, Беларусь
98 м²
€ 24,332
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Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 13,968
Продается незавершенное законсервированное строение в ближайшем пригороде г. Гомеля Готовый …
Дом в Поколюбичи, Беларусь
Дом
Поколюбичи, Беларусь
57 м²
€ 17,123
Дом с хорошим участком в агрогородке Поколюбичи (3 км от Гомеля), самый идеальный вариант за…
Дом в Улуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
175 м²
€ 67,589
Поможем выгодно продать ВАШУ недвижимость. ООО «Агентство недвижимости «КУБ&raqu…
Дом в Коренёвка, Беларусь
Дом
Коренёвка, Беларусь
70 м²
€ 8,111
Продаётся дачный дом в хорошем состоянии. Дом блочный, утеплен, установлены все новые окна П…
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 76,601
Дом в Севруки, Беларусь
Дом
Севруки, Беларусь
258 м²
€ 121,660
Продается кирпичный дом в курортной зоне (1 км от Гомеля ) в д.Севруки. Рядом р.Срж, санатор…
Коттедж в Чёнки, Беларусь
Коттедж
Чёнки, Беларусь
116 м²
€ 135,178
Продается уютный, современный коттедж на красивом участке в самом центре курортной зоны &quo…
Квартира 2 комнаты в Бобовичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Бобовичи, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 16,221
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
173 м²
€ 22,530
Продается дача в стиле русской усадьбы в 10 км от Гомеля, д. Куты (Черниговское шоссе), СТ &…
Квартира 2 комнаты в Урицкое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат 71 м² 1/2 Этаж
€ 39,652
Уникальное предложение 2 в 1 на рынке недвижимости для любителей и города и дачи! В перспект…
Дом в Красное, Беларусь
Дом
Красное, Беларусь
98 м²
€ 40,553
Продажа дома в а/г Красное по ул. Ленина. Дом в хорошем состоянии, крепкий, сухой. Бревенчат…
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
113 м²
€ 40,553
Срочная продажа дома, предназначенного для круглогодичного проживания. Дом расположен на бер…
Дом в Ерёмино, Беларусь
Дом
Ерёмино, Беларусь
88 м²
€ 19,826
Квартира 2 комнаты в Чёнки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чёнки, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 1/5 Этаж
€ 25,233
Предлагается к продаже просторная 2-х комнатная квартира в живописном месте . «Чёнки&r…

Параметры недвижимости в Гомельский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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