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Купить дом в Гомельский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Гомельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гомельский сельский Совет, Беларусь
95 м²
€ 7,323
Продаётся одноэтажный дачный дом 1992 года постройки в д. Пушно (Заозерье) Полоцкого района.…
Домв Гомельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гомельский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 13,730
В 15 км. от города Полоцка продаётся хороший, добротный, крепкий ДОМ с мансардой, печным ото…

Параметры недвижимости в Гомельский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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