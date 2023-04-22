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Беларусь
Минская область
Пуховичский район
Голоцкий сельский Совет
Дома
Дома в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
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19 объектов найдено
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Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
140 м²
€ 80,205
Тихое и очень уютное место для загородной жизни. Идеальная дорога от МКАД до самого д…
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
94 м²
€ 16,221
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
31 м²
€ 14,689
Продажа дома у берега реки Свислочь! Адрес: д. Лешница. ❤️Добротный дом из строганного бруса…
Дом
Голоцк, Беларусь
69 м²
€ 22,530
Продается дом бревенчатый, расположенный на земельном участке 0,1231га (12,31 соток) в Минск…
Коттедж
Моторово, Беларусь
180 м²
€ 49,565
Продается дом (коттедж) в д. Моторово, в 17 км от МКАД, Голоцкий с/с в Могилевско-Пуховичско…
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 22,530
Продается одноэтажный деревянный дом в д. Фелицианово (14км от МКАД). Хорошее транспортное с…
Коттедж
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
181 м²
€ 78,403
Продается современный экологичный дом 180,5 м2 из нового профилированного бруса, качественно…
Коттедж
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
165 м²
€ 76,601
Продается просторный 3-х этажный дом в д. Хозянинки, Пуховичский р-н, Минская обл. (23 км от…
Дом
Моторово, Беларусь
127 м²
€ 70,292
Продается прекрасный совершенно новый дом в 18 км. от МКАД, д. Моторово, могилевское направл…
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 31,091
Кирпичный жилой дом в хорошем состоянии. Вода на участке. Колодец. Газ у забора. Участ…
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
151 м²
€ 37,850
Продается дача 150,5 м2, 3 уровня. Есть банька. СТ «Ромашка-87». 19 км от МКАД. …
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 10,814
Чтобы отдохнуть от городской суеты, люди едут на дачу. Здесь можно проводить выходные с близ…
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
95 м²
€ 18,023
Дача 2-х этажная, сруб, обшит вагонкой и сайдингом. На перво…
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 27,036
Ухоженная добротная дача в СТ Высота! Асфальтированный подъезд до дачи. Плодоносящий сад с р…
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 17,573
Деревянный дом, обложен кирпичом. Есть чердак, подвал. На участке летний душ и туалет. Участ…
Дом
Голоцк, Беларусь
74 м²
€ 52,269
Продается дом одноквартирный, расположенный на земельном участке 0,1368га (13,68 соток) в Ми…
Дом
Голоцк, Беларусь
118 м²
€ 81,107
Продается дом в ближайшем пригороде Минска! В 0.5 км. от трассы Минск - Гомель. Дом располож…
Дом
Моторово, Беларусь
145 м²
€ 72,996
Продается участок в частной собственности с жилым домом недалеко от Минска Дом введен в эксп…
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 18,024
Sell a house, d. The owners, Pukhovichi district, Pukhovichskoye for example. 23 km from MKA…
Параметры недвижимости в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
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