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Квартиры в Голоцкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Голоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Голоцк, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 1/2 Этаж
€ 26,134
Продается квартира, трехкомнатная! В самом центре а/г Голоцк, который всего в 15-ти минутах …

Параметры недвижимости в Голоцкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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