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Дома в Гнезновский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Гнезновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гнезновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 19 м²
Продается хорошая дача в отличном месте. Дом двухэтажный, с балконом. Новая кровля, декорати…
€6,412

Параметры недвижимости в Гнезновский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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