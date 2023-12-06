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Квартиры в Глубокский район, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Глубокое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Глубокое, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 5/5
Продаётся полностью готовая для жизни двухкомнатная квартира в хорошем месте.  Сделан качест…
€46,224
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Параметры недвижимости в Глубокский район, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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