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Жильё в Глубокое, Беларусь

1 объект найдено
Дом с гаражом, с садом, с баней в Глубокое, Беларусь
Дом с гаражом, с садом, с баней
Глубокое, Беларусь
Площадь 142 м²
Продается большой комфортабельный дом 1994 года постройки. г. Глубокое по ул. Молодежная. Пл…
€75,306
Realting.com
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