Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Глусский район
  5. Квартиры

Квартиры в Глусский район, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с подвалом в Клетное, Беларусь
Квартира 3 комнаты с подвалом
Клетное, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Этаж 2/2
Просторная трехкомнатная квартира в аг. Клетное Адрес: аг. Клетное, ул. Центральная ❤️Продае…
€8,949

Параметры недвижимости в Глусский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти