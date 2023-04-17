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Купить коттедж в Гливинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Гливин, Беларусь
Коттедж
Гливин, Беларусь
159 м²
€ 122,495
Внимание продается новый комфортабельный коттедж. Живописное место для жизни и отдыха у реки…

Параметры недвижимости в Гливинский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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